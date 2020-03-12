RU
Все новости

В Украине подтверждены еще два случая коронавируса

12.03.20 20:30
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В Украине зафиксировано два новых случая коронавирусной инфекции – у женщины пенсионного возраста из Житомирской области и мужчины из Черновицкой области, жена которого вернулась из Италии в течение последних 14 дней. Об этом сегодня, 12 марта, сообщает пресс-служба Министерства охраны здоровья (МОЗ).

Исследование проводила вирусологическая референс-лаборатория Центра общественного здоровья. «Пациенты изолированы, им предоставляется симптоматическое лечение, проводится работа с контактными лицами, они находятся под наблюдением медиков», – говорится в сообщении.

В МОЗ напомнили, что ранее в Украине был зафиксирован один случай коронавируса COVID-19 у мужчины в Черновцах, пока его состояние удовлетворительное.

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк