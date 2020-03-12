Донетчина на карантине: Готовы ли в области бороться с возможной инфекцией (Видео)

В Донецкой области ввели противоэпидемические мероприятия. С сегодняшнего дня в школах и детских садах – карантин. Однако чиновники уверяют, что магазины и контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения работают в штатном режиме.

По словам жительницы Краматорска, восьмиклассницы Ксения Фукаревич, раньше она покупала маску как аксессуар, однако теперь одевает ее, чтобы не заразиться. «Немного пугает ситуация. В кружки ходить не буду, скорее всего. В транспорте не буду ездить, пешком буду ходить. Потому что не хочется заболеть», – делится школьница.

В области на 3 недели закрыли все учебные заведения. Но в детсадах по заявлению родителей могут создать дежурные группы. И в том случае, если они возьмут на себя ответственность за здоровье малышей.

Как сообщили в областном департаменте образования, в школах введут дистанционное обучение. У каждого преподавателя есть учебный план и список заданий для школьников.

«Также будут работать классные руководители, которые будут отслеживать то, каким образом эти дети получают задания, и как эти задания выполняются», – рассказала директор департамента образования Донецкой области Татьяна Сидашева.

Магазины и рынки на Донетчине продолжают работают. Продавцы говорят, что жители не паникуют: гречку и соль не раскупают.

Как отмечают чиновники, зарегистрированных случаев коронавируса в области нет. В то же время, инфекционные отделения заполнены пациентами. «Сейчас второй виток острых респираторных вирусных инфекций, заболеваемости гриппом. При этом, инфекционные учреждения работают в штатном режиме, но свободных коек нет», – пояснил начальник сектора стратегического развития здравоохранения Донецкой области Александр Педенко.

Впрочем, проверить этих людей на наличие коронавирусной инфекции не могут. Потому что в Донецкой области нет экспресс-тестов. Однако чиновники успокаивают.

«Область готова к работе в условиях, если даже случаи заболевания будут зафиксированы на территории области», – заявил председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.

В то же время, пограничники, которые несут службу на линии разграничения, отмечают, что КПВВ работают в штатном режиме. Состояние здоровья всех военнослужащих после смены проверяют с помощью бесконтактных термометров.

Источник: ТК «Донбасс»