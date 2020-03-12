Нацкорпус обратился в СБУ по поводу Сергея Сивохо

Национальный Корпус направил в Службу безопасности Украины (СБУ) сообщение по поводу советника секретаря СНБО Сергея Сивохо, который сегодня, 12 марта, инициировал в Киеве мероприятие под названием «Национальная платформа примирения и единства», обвинив его в госизмене.

«Как стало известно, цель вышеупомянутого мероприятия – "понимание со второй стороной гражданского конфликта в Донбассе". "Считаем, что подобная формулировка является не только ошибочной, но и противозаконной"», – отмечается в заявлении.

«Согласно закону, отдельные районы Донецкой и Луганской областей являются "временно оккупированной территории Украины, в рамках которой вооруженные формирования Российской Федерации и оккупационная администрация Российской Федерации установили и осуществляют общий контроль". Итак, по закону прямо установлено, что эти территории находятся под оккупацией РФ и под контролем оккупационной администрации. В связи с этим, говорится в документе, любые попытки "налаживания диалога" с представителями оккупационных администраций и лицами, которые способствуют незаконной оккупации территории Украины, являются государственной изменой и посягательством на территориальную целостность и неприкосновенность Украины" по ст. 110, 111 УК Украины (статьи о госизмене Уголовного кодекса Украины, – ред.)», – говорится в сообщении.

В нем также отмечается, что «усилиями гр. Сивохи С.А. и других лиц в Украине, Российской Федерации и на международном уровне может возникнуть представление о том, что вооруженная агрессия со стороны России на самом деле является "внутренним гражданским конфликтом"».

«Проведение "платформ примирения" в условиях оккупации части территории Украины лишает возможности восстановления территориальной целостности и государственного суверенитета Украины, а следовательно – способствует противоправным действиям Российской Федерации», – отмечается в обращении.

В итоге Национальный Корпус попросил СБУ зарегистрировать сообщение о совершении преступления в ЕРДР и начать досудебное расследование за совершение действий, которые имеют признаки состава преступления, предусмотренных ч. 1 ст. 110, ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины.

Ранее сообщалось, что сегодня, 12 марта, в Киеве в ходе презентации «Национальной Платформы примирения и единства» (НППЕ) ветераны батальона «Азов» выразили возмущение спичами докладчиков и устроили потасовку.

Как сообщалось ранее, НППЕ призвана объединить профессионалов из всех спектров жизни для восстановления мира в Украине и урегулирования конфликта на Донбассе. На данном этапе НППЕ финансируется исключительно за личные средства ее команды. Как сообщил Сергей Сивохо, участники Платформы также планируют взаимодействовать с общественными организациями, представляющими неподконтрольные Украине территории Донецкой и Луганской областей. Он также пояснил, какой Донбасс участники Платформы видят в составе Украины.