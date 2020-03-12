Экс-министр соцполитики назначена заместителем главы Офиса президента

Президент Украины Владимир Зеленский назначил экс-министра социальной политики Юлию Соколовскую заместителем главы Офиса президента Андрея Ермака. Соответствующий указ №78/2020 обнародован сегодня, 12 марта, на официальном сайте главы государства.
«Назначить Соколовскую Юлию Сергеевну заместителем руководителя Офиса президента Украины», – говорится в тексте документа.
Как сообщалось ранее, 4 марта Верховная Рада Украины проголосовала за отставку правительства Алексея Гончарука и назначила новый состав Кабинета министров.