На Донетчине «черный лесоруб» получил 3 года тюрьмы

На Донетчине суд объявил приговор 18-летнему парню за незаконную вырубку деревьев породы дуб и ясень в Региональном ландшафтном парке «Краматорский». Об этом сегодня, 12 марта, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

«При публичном обвинении Краматорского местной прокуратуры суд признал местного жителя виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 246 (незаконная порубка или незаконная перевозка, хранение, сбыт леса) УК Украины, и приговорил к 3 годам и 2 месяцам лишения свободы», – говорится в сообщении.

Как установил суд, 4 июня 2019 года 18-летний юноша, ранее судимый за кражу, вместе с двумя друзьями приехал на автомобиле «ВАЗ-21014» в урочище «Липовое-Большое» Регионального ландшафтного парка «Краматорский», где, без специального разрешения, спилил с подельниками 12 деревьев породы дуб и ясень.

В результате действий «юных лесорубов» природно-заповедному фонду причинен ущерб на свыше 31 тыс грн.

«Прокуратурой решается вопрос о солидарного взыскании с осужденного и его подельника, который несколько месяцев назад получил наказание за указанное преступление в виде 3 лет лишения свободы с испытательным сроком 1 год, суммы причиненного государству ущерба», – добавили в прокуратуре.