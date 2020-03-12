В Мариуполе будут бесплатно вакцинировать домашних любимцев (Видео)

В Мариуполе ветеринары призывают владельцев домашних животных делать своим любимцам прививку от бешенства. До конца апреля эта процедура бесплатная. Город получил 15 тыс. вакцин от государства.

По словам жительницы Мариуполя Виктории Чекмак, ее пес – четырехлетний Бин, активный и воспитанный. Вместе они даже путешествуют. Для того, чтобы любимец был здоров, ежегодно приводит его к врачу.

«Прививку от бешенства каждый год надо делать. От бешенства и противоинфекционные прививки», – говорит владелица собаки.

Как рассказала ветеринарный врач Анна Твердохлеб, в марте стартовал сезон прививок от бешенства. В день проводится от 10 приемов. Кроме приемов животных в клинике, приходится выходить и на рейды. В конце февраля врачи работали в частном секторе, где бешенством заболели кошки. Вакцинировали почти всех.

«В километровой зоне вынуждены прививать собак и кошек. Если животное заболело, тогда оно ставится на карантин и через 15-дневный срок, если выжило, то прививается. Если животное пало, то головной мозг отправляется на исследование», – рассказывает врач-ветеринар.

По словам специалистов, бешенство – острое инфекционное заболевание, которое поражает нервную систему. Опасно потому, что без своевременной реакции может привести к смерти и животного, и человека.

«Животное пугается, прячется, ищет темное место, пытается пить воду, но не глотает ее. Идет агрессия, угнетение и животное умирает. За февраль месяц привито уже 2 тыс. голов», – пояснил специалист городского управления Госпродпотребслужбы Константин Городецкий.

Укол стоит от 5 грн. Сама вакцина – бесплатная, по государственной программе. Животных от бешенства рекомендуют прививать ежегодно с трехмесячного возраста. В Мариуполе это можно сделать в двух государственных ветеринарных больницах, а также в частных, работающих по лицензии.

Источник: ТК «Сигма»