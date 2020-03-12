Bellingcat о деле МН17: Россия планировала отправить на Донбасс третий «Бук»

Россия отправила на неподконтрольную территорию Украины два зенитно-ракетных комплексов "Бук", планировала отправить еще третий. Об этом сказал основатель международной группы журналистов-расследователей Bellingcat Элиот Хиггинс в комментарии корреспонденту « Укринформ » в Гааге.

«Первый прибыл за несколько дней до того, как MH17 был сбит, но он сломался и вернулся в Россию. Тогда Россия пыталась отправить еще два в ночь на 17 июля, но только одна установка пересекла границу, потому что не хватало автотягачей для транспортировки "Бука"», – пояснил Хиггинс.

Ранее сообщалось, что Бердянский горрайонный суд (Запорожская обл.) освободил от уголовной ответственности бывшего участника незаконных вооруженных формирований (НВФ) «ДНР», который в 2014 году после катастрофы самолета рейса MH17 над временно неподконтрольной украинской власти территории Донетчины, охранял обломки малазийского Boeing 777.

Напомним, малайзийский Боинг-777 рейса MH17 был сбит 17 июля 2014 года в районе пгт Первомайское (ранее – Снежнянский городской совет Донецкой области, сейчас – территория, подконтрольная «ДНР») с помощью зенитно-ракетного комплекса «Бук» из 53-й бригады ПВО ВС РФ, которая базируется в российском городе Курск.

В авиакатастрофе погибли 298 человек, находившихся на борту, в том числе 80 детей. Больше всего среди погибших было граждан Нидерландов, Малайзии и Австралии. В мае 2018 года Нидерланды и Австралия официально обвинили Россию в причастности к катастрофе рейса МН17, и призвали РФ взять на себя государственную ответственность за происшедшее.

Суд по делу сбитого самолета рейса МН17 в Нидерландах начался 9 марта. В ходе первого заседания более 80 родственников погибших пассажиров авиалайнера намерены добиваться денежной компенсации от обвиняемых. При этом ни один из обвиняемых не явился в суд. Проведение судебных слушаний по делу о крушении рейса МН17 отложили до 23 марта.