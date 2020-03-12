Безопасность на воде в зоне ООС: Пограничники дали советы рыбакам (Фото)

Военнослужащие Донецкого пограничного отряда в Мариуполе (Донецкая обл.) рассказали рыбакам о пограничном режиме и о том, как обезопасить себя при выходе в море. Об этом сегодня, 12 марта, сообщила пресс-служба погранотряда в Facebook.

«Приближается время открытия навигации для маломерных плавсредств – военнослужащие Донецкого пограничного отряда напоминают об основных правилах выхода в море из официальных пунктов базирования, регистрации на них, обязательное наличие при себе документов. Ведут диалоги пограничники и с рыбаками-промысловиками, чтобы те соблюдали правила рыболовства, не забывая об оформлении соответствующих лицензий», – говорится в сообщении

Так, гражданам следует помнить о п. 26 Постановления Кабинета Министров Украины № 1147 «О пограничном режиме», ст. 85-4 КУоАП (составляется из-за грубого нарушения правил рыболовства), ст. 249 УК (незаконное занятие рыбным, звериным или другим водным добывающим промыслом), ст. 90 КУоАП (Нарушение требований по охране видов животных и растений, занесенных в Красную книгу Украины), п. 3. 15 Приказа № 19 «Правил любительского и спортивного рыболовства».

Пограничники призывают рыбаков не отходить слишком далеко от берега и всегда иметь при себе мобильные телефоны, чтобы в случае угрозы со стороны ФСБ РФ, сразу набрать участкового инспектора.

Пограничники и рыбаки также обсудили морскую обстановку и обсудили дальнейшее сотрудничество в целях безопасности на водном участке в районе проведения операции Объединенных сил.