На Житомирщине женщина, заболевшая коронавирусом, посещала церковь

В Житомирской области женщина, у которой диагностировали коронавирус, посещала церковь, а первые симптомы заболевания у нее проявились 3 марта. Об этом сегодня, 12 марта, в ходе брифинга сообщил директор Житомирского областного лабораторного центра Зиновий Парамонов, передает «Укринформ».

«8 марта эта женщина посетила церковь. Вы все знаете, как пожилые люди идут в церковь, идут к иконе, а потом к ней подходят все присутствующие. Это нас беспокоит», – сказал Парамонов.

По его словам, сейчас проводится работа со священниками, чтобы выявить людей, которые в тот день находились в храме.

Как сообщает пресс-служба Житомирской облгосадминистрации, первый случай заболевания COVID-19 зафиксировали у 71-летней женщины. По данным Государственной пограничной службы Украины, пенсионерка приехала из Польши, гостила у родственников во Львове, а потом вернулась домой в Радомышль (Житомирская обл.). Сейчас женщина, заболевшая коронавирусом, госпитализирована и изолирована.

Начальник управления здравоохранения Житомирской ОГА Николай Суслик сообщил, что пациентка находится на лечении в состоянии средней тяжести. Врачи обнаружили у нее осложнения – воспаление легких. За состоянием здоровья всех контактирующих с женщиной лиц следят медики. У родственников пациентки пока симптомов коронавирусной инфекции не обнаружили, они находятся на обсервации у себя дома.

В Житомирской области с 6 марта ограничены все массовые мероприятия, а с 12 марта на карантине находятся образовательные учреждения региона.

Как сообщалось ранее, в Украине сегодня, 12 марта, зафиксировано два новых случая коронавирусной инфекции – у женщины пенсионного возраста из Житомирской области и мужчины из Черновицкой области, жена которого вернулась из Италии в течение последних 14 дней.