На 60 тысяч: Через КПВВ Донетчины пытались провезти иконы

В Донецкой области на двух контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) за прошедшие сутки, 11 марта, пограничники пресекли попытки граждан незаконно перевезти через линию разграничения товары на свыше 60 тыс. грн. Об этом сегодня, 12 марта, сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы Украины.

«На КПВВ "Майорское" и "Марьинка" пограничники совместно с сотрудниками Государственной фискальной службы прекратили две попытки нарушения правил перемещения товаров», – сказано в сообщении.

Так, через линию разграничения граждане пытались перевезти иконы и запчасти к промышленной технике на общую сумму более 60 тыс. грн.

Как уточняется, товары были изъяты работниками ГФС.