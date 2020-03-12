В Золотом-4 волонтеры посетили семью пожилых людей, пострадавших от обстрела (Фото)

В прифронтовом поселке Золотое-4 (Попаснянский р-н, Луганская обл.) сегодня, 12 марта, сотрудники Гуманитарной миссии «Пролиска – Золотое» посетили семью пожилых людей, во двор которых попала граната во время обстрела со стороны НВФ 10 марта. Об этом сообщает Гуманитарная миссия на своей странице в Facebook.

«10 марта прифронтовое Золотое-4 попало под обстрел. Сегодня сотрудники гуманитарного центра Пролиска – Золотое, работающего при поддержке UNHCR Ukraine – Aгентство ООН у справах біженців в Україні, побывали на месте происшествия – на улице Второй Вольной (Хутор Вольный)», – говорится в сообщении.

Как отмечается, во дворе одного из домов, где проживает семья пожилых людей, осколки от снаряда повредили крышу гаража и автомобиль, который в нем находился. К счастью, хозяева дома во время обстрела не пострадали.

Также, Гуманитарная миссия опубликовала фотографии последствий обстрела.