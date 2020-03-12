В МВФ оценили, как коронавирус может повлиять на глобальную экономику

Рост глобальной экономики в 2020 году однозначно будет меньше, чем в прошлом году из-за коронавируса. Об этом заявил во время брифинга в Вашингтоне директор пресофису МВФ Джерри Райс, сообщает « Укринформ ».

Прогнозируется также снижение цен на нефть и ограничения торговли и передвижений, однако это будет зависеть он международного взаимодействия в ответе на этот вызов. «При любом сценарии, глобальный рост в 2020 году опустится ниже уровня прошлого года, который составлял 2,9 процента», – отметил представитель Фонда.

В то же время он подчеркнул, что пока трудно спрогнозировать конкретные цифры, учитывая неопределенность в связи с развитием событий вокруг коронавируса. «Безусловно, это зависит от того, как будет распространяться, будет ли увеличиваться вспышка», – отметил Райс.

Он отметил, что Фонд обнародует более точные прогнозы в следующем месяце.

Представитель МВФ также отметил важность международной координации в процессе реагирования на вызовы. В этой связи Райс призвал ведущие экономики мира сделать дополнительные взносы, чтобы помочь бедным странам бороться с пандемией в мире.