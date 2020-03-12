Больницы Луганщины получили оборудование для борьбы с коронавирусом

Больницы Луганской области сегодня, 12 марта, получили приборы для измерения кислорода в крови, маски и другие медицинские принадлежности для пациентов с заболеваниями легких и дыхательной системы, в частности для борьбы с коронавирусом. Это оборудование передали из Министерства здравоохранения Украины.

Как сообщил руководитель многопрофильной больницы Северодонецка Роман Водяник, в числе полученного – прибор, помогающий докторам круглосуточно и дозировано выдавать медикаменты, чтобы избежать каких-либо осложнений, а также прибор, позволяющий круглосуточно наблюдать показатели содержания кислорода в крови. Данное оборудование поможет в лечении пациентов с заболеваниями дыхательной системы, в том числе и в борьбе с коронавирусом.

«Коронавирус – это одно из заболеваний, которое поражает дыхательную систему. Это оборудование как раз и будет применяться для оказания помощи больным со средней или тяжелой степенью заболевания», – рассказал Водяник.

Подобное оборудование получили 16 больниц Луганской области. «15 учреждений таких. Плюс – в город Счастье мы передаем такое оборудование, потому что там находится детское отделение в больнице. Это зона вблизи линии разграничения, как вы знаете», – проинформировала заместитель губернатора Луганщины Катерина Безгинская.

Она также подтвердила, что на Луганщине в связи с распространением коронавируса с 12 марта и до 3 апреля введен карантин: учебные учреждения закрыли, а массовые мероприятия ограничили.

Как сообщалось ранее, в Украине сегодня, 12 марта, зафиксировано два новых случая коронавирусной инфекции – у женщины пенсионного возраста из Житомирской области и мужчины из Черновицкой области, жена которого вернулась из Италии в течение последних 14 дней.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UA: Донбасс»