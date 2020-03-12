Российская агрессия в Украине должна прекратиться: Госдеп отреагировал на атаку в Песках

Пресс-секретарь Государственного Департамента США Морган Ортагус напомнила России, что придется заплатить цену за ее агрессию, сообщает «Голос Америки».

«Российская агрессия в Украине должна прекратиться. Мы будем продолжать устанавливать цену для России, пока она не будет уважать суверенитет и территориальную целостность Украины», – отметила чиновница после атаки незаконніх вооруженніх формирований (НВФ) в Песках Донецкая обл.).

Напомним, 10 марта незаконные вооруженные формирования (НВФ) обстреляли из противотанкового ракетного комплекса военный грузовой автомобиль одного из подразделений Объединенных сил вблизи населенного пункта Пески (Донецкая обл.). В результате попадания противотанковой управляемой ракеты один украинский защитник погиб на месте. Впоследствии еще один военнослужащий скончался от полученных ранений. Семь военных получили ранения различной степени тяжести, еще одного защитника госпитализировали с боевым травмированием. Сегодня, 12 марта, стало известно, что шестеро раненых украинских военных, которых санавиацией доставили в Днепр после обстрела военного грузового автомобиля близ поселка Пески (Донецкая обл.), находятся в тяжелом состоянии.