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Железнодорожные перевозки: Есть ли ограничения

12.03.20 23:31
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Введение карантина не повлияет на железнодорожные перевозки. Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий сегодня, 12 марта, во время брифинга, сообщают «Буквы».

«Что касается железнодорожных перевозок – никаких ограничений. Так же как мы вчера говорили и относительно общественного транспорта, что у нас ограничения отсутствуют», – отметил Криклий, отвечая на вопрос, будет ли ограничение автобусного и железнодорожного сообщения с другими странами в связи со вспышкой коронавируса.

Он уточнил, что дополнительное внимание будет уделяться транспортным средствам, которые перемещаются из стран, где уже есть подтверждение заражения людей коронавирусом.

Говоря об автобусных и автомобильных перевозках, Криклий напомнил, что в Украине из 219 пунктов пересечения границы будут работать 49. «Если говорить об автобусных и автомобильных перевозках, у нас из 219 пунктов пересечения границы будет 49. То есть здесь уже происходит определенное ограничение», – подчеркнул министр.

Комментируя возможные ограничения на перевозки внутри Украины, он сообщил, что пока такие не вводятся. «Ограничений нет. Осуществляются дополнительные меры по дезинфицированию. Например, по железнодорожному транспорту… Это меры, чтобы мы не повышали риски внутри страны», – рассказал Криклий.

Напомним, Кабинет министров Украины утвердил меры, которые необходимо принять из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции в Украине и для недопущения распространения COVID-19.

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