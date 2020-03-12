Коронавирус: В каких странах закрывают пассажирское сообщение (Инфографика)

По состоянию на сегодня, 12 марта, в мире насчитывается больше 127,7 тыс. больных новым типом коронавируса. Умерли 4,7 тыс. человек, 68,3 тыс. – выздоровели. Последние несколько недель страны стали массово объявлять карантин и принимать повышенные меры безопасности, в частности, ограничивать международные перелеты и железнодорожное сообщение, передает «Слово і Діло».

Так, первое государство, с которым ограничили авиасообщение, – Китай. Именно в его провинции началась вспышка коронавируса, который распространился по всему миру. Еще в конце января авиасообщение с Китаем прекратили США, Польша и Россия (частично). В марте такой запрет ввели Иран, Турция, Катар, Оман, Румыния, Австрия, Саудовская Аравия, Ливан, Венгрия. Украина закрыла авиасообщение с Китаем еще 3 февраля.

В марте такие же меры стали предпринимать в отношении стран, где эпидемия стала наиболее масштабной. Италия находится на втором месте после Китая по количеству зараженных коронавирусом. Само государство 9 марта прекратило авиа- и ж/д сообщение со всеми странами и ввело жесткий карантин. Украина останавливает полеты в Италию с 12 марта.

Кроме того, сообщение с Италией прекратила Турция, Испания, Румыния, Саудовская Аравия, Ливан и Венгрия. Россия частично прекратит авиасообщение с Италией, Германией, Испанией и Францией 13 марта.

Строгие меры безопасности принимает Кувейт: с 13 марта будет приостановлено все коммерческое авиасообщение (за исключением пассажиров, которые возвращаются домой).

Еще в конце января Израиль прекратил авиасообщение с большинством стран мира. США с ночи 13 марта запрещают все рейсы из Европейского союза на 30 дней.

Иран уже прекратил авиасообщение со всеми странами Европы. Ограничения для ряда европейских стран ввел Ливан. Кстати, между некоторыми странами западной Азии также действует запрет на перелеты.