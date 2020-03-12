«Шахтер» уверенно побеждает на выезде «Вольфсбург» (Фото)

В первой игре 1/8 финала Лиги Европы ФК «Шахтер» сегодня, 12 марта, на выезде обыграл «Вольфсбург» со счетом 1:2, сообщает «Террикон».

Команды играли при пустых немецких трибунах. Стартовые 15 минут были за хозяевами поля – «Вольфсбург» смотрелся инициативнее, «Шахтер» постепенно адаптировался. И забить удалось буквально в первой острой атаке – Исмаили привычно подал с левого фланга, Брукс пытался прервать полет мяча, но сделал это крайне неудачно, буквально выложив под удар Мораесу. Жуниор выпрыгнул выше всех, включая вратаря, после чего головой послал мяч в сетку. 0:1 на 17-й минуте!

После этого гола «Шахтер» прочно прибрал инициативу к своим рукам и ногам. «Горняки» буквально тут же должны были удваивать счет с 11-метрового, когда Арнольд рукой сыграл после подачи Додо справа – VAR это подтвердил. К «точке» подошел Коваленко, но пробил весьма скверно – Кастельс легко поймал мяч в правом углу.

«Шахтер» не смутился и продолжил атаки на ворота «Вольфсбурга». Перспективные моменты были у Мораеса с Тете, но до разящего удара как-то не доходило, а вот «волки» воплотили в еще один 11-метровый незначительный эпизод на 44-й минуте. Мяч после рикошета от Кривцова попал Матвиенко в руку. Судья Скомина побежал смотреть повтор на мониторе и вынес свой вердикт – «точка». Вегорст тщательно установил мяч для пробития пенальти, но тут случилось непредвиденное – у него «поехала» нога, а 11-метровый удар пришелся по трибунам. Счет прежний – 0:1!

Но он держался недолго. «Вольфсбург» смог сравнять почти сразу после перерыва. Пятов справился со штрафным Арнольда, парировав его на угловой, и этот стандарт оказался фатальным. Подача Брекало слева, Брукс выиграл позицию у Матвиенко и головой забил в правый угол, исправив свою ошибку в первом тайме – 1:1 на 48-й минуте.

Дальнейший отрезок матча давался «Шахтеру» с трудом – «горняки» преимущественно оборонялись. Перемены напрашивались, Майкон сменил Коваленко, а Хочолава вышел вместо Исмаили. Матвиенко ушел из центра на фланг.

На 71-й минуте Алан Патрик роскошным финтом вынудил фол Брукса и заработал перспективный штрафной. Сам же Патрик и вызвался исполнять удар – так, что зазвенела перекладина, мяч отскочил в поле, а юркий Маркос оказался первым на подборе, пробив в падении головой. Вратарь был уже отыгран и ничем помешать не мог – 1:2 на 73-й минуте!

Ближе к концовке «Вольфсбур» попытался сообразить финальный штурм, но защита, в особенности Хочолава, действовала весьма надежно. 1:2 – «Шахтер» добивается отличного результата перед ответным матчем.

Осталось дождаться подтверждения от УЕФА, где, когда и при каких условиях он состоится – неизвестно.

2019-20, Лига Европы. 1/8 финала.

«Вольфсбург»–«Шахтер» 1:2 (0:1)

Голы: Жуниор Мораес, 17 (0 : 1); Брукс Дж., 48 (1 : 1); Маркос Антонио, 73 (1 : 2).

«Вольфсбург»: Кастельс; Брукс Дж.; Отавио П.; Арнольд; Штеффен; Шлагер (Виктор Ж., 74); Кнохе; Герхардт; Мехмеди (Гинчек, 80); Вегорст; Брекало.

«Шахтер»: Пятов; Додо К.; Кривцов; Исмаили (Хочолава, 68); Матвиенко Н.; Коваленко Вик. (Майкон Барберан, 66); Маркос Антонио; Алан Патрик; Тете; Тайсон (Коноплянка, 88); Жуниор Мораес.

Предупреждения: Вегорст, 18; Штеффен, 56; Брукс Дж., 71.