В Украине закроют 70% пунктов пропуска, – Шмыгаль

В Украине в ближайшее время планируют закрыть 70% пунктов пропуска через границу, окончательный список еще не утвержден. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

Он отметил, что ограничение количества действующих пунктов пропуска производится во исполнение решения внеочередного заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, которое состоялось 10 марта.

«Сокращение пунктов пропуска обусловлено необходимостью усиления эпидемиологического контроля. Официальная информация будет опубликована на Правительственном портале. К закрытию запланировано около 70% всех пунктов, однако окончательный список уточняется», – написал Шмыгаль.

Глава Государственной таможенной службы Украины Максим Нефедов на своей странице в Facebook сообщил, что его ведомство совместно с Государственной пограничной службой предоставило Кабмину перечень пунктов пропуска, продолжение работы которых является критически важным для экономики страны. При формировании этого перечня учли интересы крупнейших импортеров и экспортеров, а также транспортных операторов, следующих транзитом через территорию Украины.

«Важно: пункты пропуска, через которые проходят крупнейшие потоки товаров, будут работать и дальше», – отметил Нефедов.

Напомним, Кабинет министров Украины утвердил меры, которые необходимо принять из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции в Украине и для недопущения распространения COVID-19.