Пустой и разрушенный: Когда в Покровске отремонтируют дом для переселенцев (Видео)

В Покровске (Донецкая обл.) жители требуют навести порядок в заброшенной многоэтажке, расположенной посреди города. Сделать капитальный ремонт и заселить туда переселенцев чиновники планировали еще 2 года назад. Однако, работы так и не начались.

Так, в пустом здании ободранные стены и разбитые балконы. По словам местных жителей, дом пустует уже много лет. Как рассказала покровчанка Валентина, когда-то здесь было общежитие для иностранцев. «Жили когда-то китайцы, корейцы, они торговал здесь», – вспоминает Валентина.

Однако, еще в 90-х годах жильцы разъехались. Люди жалуются, что сейчас здание разрушается, и рядом с ним находиться опасно. «Детвора влезает, бывает кирпичами кидаются между собой. Опасное здание. И могут балконы рушиться», – говорит горожанин Юрий.

Жители уверены, дом надо ремонтировать и заселять людей. «1-комнатные квартиры бы дали или общежитие сделали. У людей квартир нет, а они такое здание гробят», – считает другая жительница Покровска Валентина.

Ирина переехала в Покровск из Красногоровки. Она уверена, поселиться здесь могли бы и переселенцы. У женщины проблемы с жильем: из-за финансовых трудностей постоянно приходится переезжать. «Это уже 17-е или 18-е жилье – аренда дорогая. А дома стреляют: нет ни работы, ни тепла», – делится переселенка.

В горсовете отмечают, что заброшенное здание не ремонтировали из-за нехватки средств. В этом году ожидают поступление денег, тогда и приступят к работе.

«Стоимость реконструкции – около 46 млн грн. Эту сумму предоставляет Европейский инвестиционный банк. Общежитие будет преобразовано в многоквартирный жилой дом для внутренне перемещенных лиц и лиц, нуждающихся в социальной помощи», – пояснила начальник отдела экономического анализа и прогнозирования Покровского горсовета Мария Каюн.

По словам чиновников, ремонтировать многоэтажку будут в течение года, только после этого в новые помещения заселят людей.

Источник: ТК «Донбасс»