В Покровске четвертую неделю протестуют горняки шахты «Краснолиманская»

Четвертую неделю в Покровске (Донецкая обл.) продолжается протест шахтеров ГП «Угольная компания "Краснолиманская"», которые требуют погашения задолженности по зарплате.

Горняки протестуют под стенами исполкома городского совета, рядом с ними на крыльце админздания стоят канистры с бензином.

«Простой у нас на шахте, заработную плату нам не выплатили, поэтому я в праве не ходить на работу и требовать свои заработанные деньги», – говорит Павел, участник акции протеста.

Павел – шахтер «Краснолиманской»

По его словам, периодически на зарплатные карты деньги поступают, но небольшими частями. Последняя выплата была на прошлой неделе, начислили – 670 грн. Таким образом отдали около 70% зарплаты за октябрь 2019 года. За остальные месяцы до настоящего времени образовалась задолженность.

Митингующие отмечают: акция протеста будет продолжаться, пока все долги по зарплате не будут погашены.

«Одно из условий – выплатить половину [задолженности]. А вторую половину – уже в течение месяца или полутора месяцев, равными частями все это погасить. Уже надо добиваться до последнего», – подчеркивает участник акции протеста.

Напомним, 16 февраля в Покровске несколько работников ГП «УК "Краснолиманская"» в знак протеста приковали себя цепями к канистрам с бензином и требовали погашения долгов по заработной плате.

В ходе очередной сессии Покровского городского совета 21 февраля депутаты проголосовали за принятие обращения к центральным органам власти Украины в связи с ситуацией на шахте «Краснолиманская», где уже более 4-х месяцев горнякам не выплачивают заработную плату. За счет средств местного бюджета горсовет предоставляет единовременную материальную помощь шахтерским семьям с детьми, проживающим на территории городов Покровск, Родинское и поселка Шевченко. Городская власть выплачивает по 1 тыс. грн на каждого несовершеннолетнего ребенка.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТВ «Капри».