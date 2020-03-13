Можно ли заразиться коронавирусом через пищу: Мнение экспертов

Инфекция коронавируса не передается через пищу. Об этом заявило Европейское агентство по безопасности продуктов питания (EFSA), такого же мнения придерживаются и украинские эксперты, передает «УНН».

«В настоящее время нет доказательств того, что пища является вероятным источником или путем передачи вируса», – утверждают эксперты EFSA.

Мифы о том, что коронавирусом можно заразиться съев, например, банан, развенчивают и украинские специалисты.

«Идет поражение верхних дыхательных путей. Идет распространение воздушно-капельным путем. Самое главное что поражается? Пневмония. Ну, могут быть какие-то экзотические случаи, когда возбудитель попал на магазинное сало, которое съел человек, но это 0,0001%», – сообщил заведующий кафедры инфекционных болезней Национальной медицинской академии последипломного образования им. П.Л. Шупика Александр Дуда.

Нет никакой опасности в вымытых и термически обработанных продуктах, подтверждает руководитель Национальной экспертной группы по инфекционному контролю Андрей Александрин.

«Это [коронавирус] острое респираторное заболевание, которое в окружающей среде не может находиться долго. И на него достаточно легко влияет солнце – наш природный ультрафиолет, температура. Поэтому, если мы тщательно обмываем продукты и обрабатываем их термически – то никакого риска через еду заболеть нет. Самое главное тут – следить за гигиеной рук», – говорит врач.

Лучше выбирать герметично запакованные продукты питания, рекомендует врач-инфекционист и иммунолог Александр Карловский.

«Если мы говорим о магазинной еде, то герметично упакованная продукция сводит риск к минимуму. Но упаковку таких продуктов следует протереть салфеткой. Если речь о крупах – их тоже лучше покупать упакованными. Это не столько потому что распространяется коронавирус – это элементарные меры безопасности: минимальный контакт людей. На производстве упаковали, и все. А та, которая продается на вес, мимо нее каждый день проходит куча людей. Это менее гигиенично», – говорит он.

Мнение коллег разделяет детский инфекционист Виталий Евтушенко. Он считает, что несмотря на мнение о вероятной причине вспышки – китайской еде, надо учитывать, что она была специфическая.

«Да, вспышка началась с еды, но она там специфическая была, не та, которая используется в нашем рационе. И может не было хорошей термической обработки той пищи. Я не видел сообщений, чтобы передача вируса шла через пищу. Это контакт в пределах квартиры, дома, в лечебных учреждениях, там, где есть скопление людей и прямой контакт с больным человеком. Еда не является составной передаточной цепи. А по предотвращению любых инфекций, это не только о коронавирусе – если вы что-то покупаете, то надо термически обработать такую пищу. Если это мясо, яйца или какие-то продукты питания. Но подчеркиваю – это не столько о коронавирусе, а просто общие рекомендации, чтобы не заболеть», – подчеркнул специалист.

Напомним, Кабинет министров Украины на заседании 11 марта утвердил меры, которые необходимо принять из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции в Украине. В частности, с 12 марта вводится карантин в учебных заведениях сроком на 3 недели и ограничения на проведение массовых мероприятий. Во время карантина ученикам и студентам запрещается посещать учебные заведения.