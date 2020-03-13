Двойное гражданство с РФ в Украине должно быть криминализовано, – эксперт

Украина не может повлиять на выдачу российских паспортов на территориях, которые она не контролирует, но как государство должна использовать инструменты внешней и внутренней политики для противодействия этой угрозе. Такое мнение высказала эксперт аналитического центра «Стратегия ХХ» Елена Снигирь, передает «Украинское радио».

Аналитик прокомментировала ситуацию с упрощением процедуры получения российского гражданства по решению Совета Федерации РФ одобрить закон о признании граждан Украины и Беларуси носителями русского языка. По мнению Снигирь, оттока украинцев в Россию не наблюдается, а РФ такими действиями решает свои военные и демографические задачи.

«Наоборот в последние годы наблюдается уменьшение потока выезжающих именно в Россию. Зато украинцы предпочитают западное направление: Польшу, Германию и другие страны ЕС. Поэтому вопрос российского правового шага – это вопрос их внутренней и внешней политики, в первую очередь, военной. Конечно, они пытаются закрыть свои демографические проблемы. Демография – одна из самых больших проблем для РФ. В то же время из Украины поток сокращается. Основной поток мигрантов в Россию идет из центральной Азии – Таджикистан, Узбекистан, Туркменистан», – говорит эксперт.

Она также считает, что стоит вспомнить о концепции «русского мира» и оборонной доктрине РФ, в которой записано, что Россия оставляет за собой право защищать всеми средствами своих соотечественников за рубежом.

«Для российской власти и Путина в частности очень важно создавать легитимный фон для своих действий. Я не думаю, что они таким образом привлекут большую часть украинцев получать российское гражданство и переезжать в Россию, если только они не спровоцируют очередное обострение в Украине, захват новых территорий и очередной масштабный поток беженцев в разные стороны, в том числе в РФ», – отметила Снигирь.

Аналитик подчеркивает, что в данное время в практическом измерении Украина не может никоим образом контролировать процесс выдачи российских паспортов на Донбассе, потому что не имеет доступа к неподконтрольным территориям.

«Они сейчас подобны оккупированному Крыму. Россия в Крыму "огражданивает" своим гражданством всех принудительно. Украина тоже с этим ничего не может сделать. Единственное, что может Украина, – это предложить не терять свое гражданство и продемонстрировать его преимущества. Это могут быть программы для молодежи по переселению на свободную территорию Украины, образовательные программы, облегченные условия для поступления, интеграция молодежи с неподконтрольной территории в украинское общество на свободной территории с расчетом на то, что эти люди возможно когда-то в будущем поспособствуют возвращению тех территорий, а также реинтеграции их в нормальном виде, а не так, как этого хочет Москва. Так же и с оккупированными восточными территориями. Мы не можем влиять на то, что Россия там делает, – ни мы, ни международные организации», – говорит Снигирь.

Она также отмечает, что есть механизмы влияния на ситуацию через дипломатические каналы или работу внутренних спецслужб. Однако в любом случае вопрос двойного гражданства с РФ должен иметь особую правовую оценку.

«Наши партнеры могут не признавать паспорта, выдаваемые Россией. Украина должна применить инструменты внутренней политики. Наши спецслужбы говорят, что у них есть все списки людей, которые получили гражданство РФ. Итак, соответственно, должны быть какие-то действия. Но это уже дело спецслужб. Другой вопрос – это двойное гражданство. В Украине эта проблема не решена. Она нуждается в какой-то регуляции. И здесь нужно понимать, что вопрос двойного гражданства с Россией и другими европейскими странами – это разные вещи. Как по мне, вопрос двойного гражданства с РФ должен быть криминализирован в Украине, потому что Россия – это агрессор», – резюмирует Елена Снигирь.

Напомним, 5 марта Российская Госдума приняла в 3-м, окончательном чтении закон, отменяющий собеседование на знание русского языка для граждан Беларуси и Украины при вступлении в российское гражданство. Также изменен срок рассмотрения заявлений о приеме в гражданство.