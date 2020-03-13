Российские СМИ вовсю разгоняют тему «прямого диалога» с «Л-ДНР», – Климкин

В российских СМИ полным ходом раскручивается тема создания площадки для «прямого диалога» с «Л-ДНР» как результата договоренностей последней встречи по вопросам Донбасса в Минске, но это является путем для реализации российского сценария в Украине. Такое мнение высказал экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин на своей странице в Facebook.

«Российские СМИ разгоняют на полную тему "прямого диалога" с оккупационными администрациями как части договоренностей в Минске. Украинское общество никакой информации об этом не имеет. Каким может быть так называемый координационный совет, кто будет советоваться и координировать – нам неизвестно», – отметил Климкин.

«На "приднестровский вариант" что-то вроде "5 + 2" это вряд ли похоже и не может быть похожим. Россия пытается доказать, что в Украине – внутренний конфликт и гражданская война. Если создание "совета" ей в этом поможет, то дальше путь для реализации всего российского сценария открыт. Ждем разъяснения», – пишет экс-глава МИД.

Он также обратил внимание, что заседание «Национальной Платформы примирения и единства» советника секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергея Сивохо состоялось именно на фоне инфоволны в российских СМИ о «прямых переговорах».

«Было очевидно, что это будет дополнительно накручивать эмоции», – резюмировал Климкин.

Напомним, 12 марта в Киеве в ходе презентации «Национальной Платформы примирения и единства» (НППЕ) ветераны батальона «Азов» выразили возмущение спичами докладчиков и устроили потасовку.

Как сообщалось ранее, НППЕ призвана объединить профессионалов из всех спектров жизни для восстановления мира в Украине и урегулирования конфликта на Донбассе. На данном этапе НППЕ финансируется исключительно за личные средства ее команды. Как сообщил Сергей Сивохо, участники Платформы также планируют взаимодействовать с общественными организациями, представляющими неподконтрольные Украине территории Донецкой и Луганской областей. Он также пояснил, какой Донбасс участники Платформы видят в составе Украины.