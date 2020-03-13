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Без паники: СБУ обнародовала список официальных источников о коронавирусе в Украине

13.03.20 15:38
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Служба безопасности Украины напомнила о необходимости соблюдать меры безопасности на фоне распространения коронавируса и опубликовала на своей странице в Facebook список достоверных источников информации, где можно узнать актуальные сведения о COVID-19.

«Несмотря на актуальность угрозы ухудшения эпидемиологической ситуации в Украине и для снижения рисков распространения короновирусной инфекции COVID-19, призываем вас воздержаться от проведения и посещения массовых мероприятий, а также соблюдать элементарные правила безопасности. И самое главное – не поддаваться любым проявлениям паники!» – говорится в сообщении.

СБУ призвала брать информацию из официальных источников:

  • Telegram-канал «Коронавирус_инфо» с оперативной и текущей информацией о ситуации с вирусом COVID-19 в Украине;
  • Telegram-бот Министерства здравоохранения Украины (МОЗ) для оперативного ответа на вопрос о коронавирусе в Украине;
  • Telegram-канал МОЗ;
  • Facebook-страница МОЗ;
  • Facebook-страница Центра общественного здоровья Украины;
  • Правительственный сайт, посвященный коронавирусу.

Напомним, Кабинет министров Украины утвердил меры, которые необходимо принять из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции в Украине и для недопущения распространения COVID-19. В частности, запланировано введение карантина в учебных заведениях сроком на 3 недели. Также предложено ввести ограничения на проведение массовых мероприятий, в которых запланировано участие 200 и более человек, но это не касается мероприятий государственной необходимости. Проведение спортивных мероприятий возможно с разрешения международных организаций, без зрителей.

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