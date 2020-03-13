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С оранжевой, красно-бурой и сиреневой водой: В неподконтрольном Енакиево показали водоем (Фото)

13.03.20 10:26
Фото из соцсетей
Фото из соцсетей

В неподконтрольном украинским властям Енакиево (Донецкая обл.) вода в водоеме – оранжевого цвета. Фотографии публикуют в соцсетях местные жители.

Как отмечают жители Енакиево, сейчас так выглядит отстойник одной из неработающих шахт:

Люди рассказывают, что местами цвет воды красно-бурый и сиреневый, а также выдвигают предположения, что это связано с большим количеством железа в воде.

Местные жители также сообщают, что подобную ситуацию наблюдали еще в 2-х енакиевских поселках. Они опасаются, что грязная вода с шахтными стоками попадет и в иные водоемы и реки.

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