С оранжевой, красно-бурой и сиреневой водой: В неподконтрольном Енакиево показали водоем (Фото)

В неподконтрольном украинским властям Енакиево (Донецкая обл.) вода в водоеме – оранжевого цвета. Фотографии публикуют в соцсетях местные жители.

Как отмечают жители Енакиево, сейчас так выглядит отстойник одной из неработающих шахт:

Люди рассказывают, что местами цвет воды красно-бурый и сиреневый, а также выдвигают предположения, что это связано с большим количеством железа в воде.

Местные жители также сообщают, что подобную ситуацию наблюдали еще в 2-х енакиевских поселках. Они опасаются, что грязная вода с шахтными стоками попадет и в иные водоемы и реки.