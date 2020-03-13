Украинцы все чаще становятся фрилансерами: Где работают и сколько получают

В 2019 году Украина вошла в пятерку стран с самыми быстрорастущими рынками фриланса. По итогам второго квартала прошлого года, рынок вырос на 36%, по сравнению с аналогичным периодом в 2018 году. Действительно, сейчас все больше украинцев предпочитает работать на фрилансе, да и работодатели не против новых тенденций. Об этом пишет «Сегодня».

Фриланс популярен тем, что позволяет украинцам самостоятельно регулировать свое рабочее время и нагрузки. Это дает возможность найти оптимальный баланс между работой и личной жизнью, а также отлучаться в путешествия и не сидеть днями напролет в офисе.

Чаще всего на фрилансе могут работать люди технических или творческих специальностей. Например, анализ базы вакансий, размещенных на hh.ua|grc в течение 2019 года, показывает, что наибольшая активность приходится на IT-отрасль. Причем здесь фриланс предпочитают как работники, так и работодатели.

«Так, в течение 2019 года в 40% вакансий фрилансеров речь шла о разработчиках или тестировщиках ПО, а 59% предложений о работе разместили именно IT-компании. Определенным спросом пользуются также специалисты профсферы "Маркетинг" (чаще всего – интернет-маркетологи, копирайтеры, SMM), HR-менеджеры, дизайнеры, менеджеры по продажам», – отмечают аналитики.

Оксана Огневая, Head of Recruitment and Management Practice портала по поиску работы Jooble в комментарии изданию отмечает, что сначала нужно разобраться, что же такое фриланс, и предлагает в эту категорию вносить всех тех, кто работает удаленно, или в чистом виде на «себя». Это специалисты, у которых есть задача, и ее нужно выполнить в определенный срок. Неважно, когда они эту работу сделают, никто не контролирует их пребывание в офисе.

«Работодатели в IТ-направлении уже в 50% случаях предлагают "гибридную модель": хочешь – работай из офиса, хочешь – из дому. Мировая мода на фриланс или удаленное сотрудничество коснется и Украины, я уверена, скоро. В связи с тем, что постепенно рабочие границы в мире между странами стираются, людям проще найти работу, которая будет в большей степени их вдохновлять, чем отягощать, и работодатели будут вынуждены создавать возможности для работы вне офиса», – говорит Огневая.

Эксперт отмечает, что в 2028 году 73% всех компаний и команд будут иметь удаленных сотрудников, а сейчас чаще всего фрилансерами становятся:

по семейным причинам: декрет, маленькие дети;

активно путешествующие люди;

кто не может ежедневно добираться на работу в связи с состоянием здоровья;

кому удобней работать на себя, самостоятельно регулировать свою нагрузку и не зависеть ежедневно от поставленных кем-то задач.

«Также, запрос на фрилансеров или сотрудников частичной занятости генерируют стартапы и небольшие компании, рост которых сейчас наблюдается. К примеру, частному предпринимателю с небольшим оборотом невыгодно нанимать на работу бухгалтера, если услуга по ведению учета нужна эпизодически», – поясняет Огневая.

Согласно исследованию, которое провела фриланс-платформа Freelancehunt, за 2019 год гонорары исполнителей выросли на 17%. В среднем специалисты на удаленной работе зарабатывают около 16 тыс. грн. Не стоит забывать, что многое зависит от сферы деятельности и от квалификации самого работника.

По данным портала средний месячный гонорар в различных категориях выглядит следующим образом:

программирование – 23 253 грн;

мобильная разработка – 22 017 грн;

SEO и маркетинг – 20 359 грн;

работа с клиентами (консалтинг) – 18 625 грн;

архитектура и инжиниринг – 17 410 грн;

переводы – 14 087 грн;

работа с текстами – 13 892 грн.

«За предлагаемую работу более половины работодателей были готовы платить меньше 16 500 грн. Конечно, в случае с фрилансерами оплата зачастую зависит непосредственно от объема выполненной работы: у копирайтеров – от количества текстов или знаков, у HR-менеджеров – от количества найденных и нанятых для компании сотрудников и тому подобное», – отмечают аналитики.

В исследовании также сказано, что большинство исполнителей успевает закрыть за месяц от одного до пяти заказов. А каждый седьмой фрилансер берется более чем за 10 проектов в месяц. В основном больше всего заданий выполняют копирайтеры, переводчики и дизайнеры.

Средний гонорар за один выполненный проект/заказ:

мобильная разработка – 5 196 грн;

программирование – 3 493 грн,

работа с клиентами (консалтинг) – 3 254 грн;

архитектура и инжиниринг – 3 001 грн;

дизайн – 2 833 грн;

работа с текстами – 1 904 грн;

переводы – 1 664 грн;

системное администрирование – 1 553 грн.

Эксперты уверены, что популярность фриланса в мире и в Украине будет существенно расти в ближайшие годы, так как такой тип занятости более соответствует современному ритму жизни и позволяет людям самим регулировать свой рабочий процесс.