Без средств МВФ денег в стране хватает до мая, – Яценюк

Без средств Международного валютного фонда денег в Украине хватает до мая. Такое мнение выразил в четверг, 12 марта, премьер-министр Украины 2014-2016 годов, лидер партии «Народный фронт» Арсений Яценюк в программе «Прямой контакт» с Тарасом Березовцем на «Прямом канале».

«Коронавирус, падение цен на нефть, закрытие внешних рынков и отсутствие программы с МВФ может привести к масштабному экономическому, а затем и политическому кризису. Поэтому правительство должно сделать все, чтобы этого не допустить», – подчеркнул Яценюк.

Первым положительным заявлением нынешнего главы правительства Арсений Яценюк назвал то, что новый глава правительства «четко заявил, что необходимо сотрудничество с Международным валютным фондом».

Он подчеркнул, что без программы с МВФ будет сложно «дожить до конца года»: «Денег хватает до мая. Без (программы с) МВФ означает следующее: 500 млн евро Европейского Союза не дадут, потому что они привязаны к программе с Международным валютным фондом. От миллиарда до полутора Всемирного банка не дадут».

Кроме того, подчеркнул политик, внешние рынки сегодня закрыты из-за коронавируса, и сегодня украинские облигации поднялись в доходности: «Если облигации поднимаются в доходности, их хотят продавать, то есть люди хотят избавляться от украинских ценных бумаг. Посылают четкий сигнал, что с внешнего рынка нам негде будет заимствовать».

«Наложение и коронавируса, и падение цен на нефть, и закрытие внешних рынков, и отсутствие программы с МВФ может привести к масштабному экономическому, а затем политическому кризису. Поэтому правительство должно сделать все, чтобы этого не допустить», – подчеркнул Арсений Яценюк.

В то же время, задача правительства учитывая изменение мировой ситуации, – коммуникация с людьми, «чтобы люди чувствовали, что страна их защищает». «Это сейчас ключевой тест для правительства и для власти», – подчеркнул политик.