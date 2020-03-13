Сводка из зоны ООС за 12 марта: Версии сторон конфликта (Карта)

За минувшие сутки зафиксированы 4 обстрела украинских позиций со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ). Противник обстреливал позиции Объединенных сил в том числе из запрещенного Минскими соглашениями вооружения, отмечена работа снайперской пары. 12 марта в результате обстрелов со стороны НВФ 1 военнослужащий Объединенных сил был ранен. Об этом сегодня, 13 марта, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» зафиксированы обстрелы:

рядом с Водяным – из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

неподалеку Песок – из миномета калибром 82 мм.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» зафиксированы обстрелы украинских позиций:

в районе Луганского – из станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета;

неподалеку Зайцево отмечена работа снайперской пары.

С начала текущих суток НВФ из миномета калибром 82 мм обстрелял позиции Объединенных сил у Лебединского.

Пресс-служба Минобороны Украины

В «ДНР» сообщают, что «армия Киева за минувшие сутки 12 раз нарушила режим прекращения огня. Общее количество примененных боеприпасов – 101 единица. Обстрелам на донецком направлении подверглись районы поселков шахты "Трудовская", Александровка, Старомихайловка и Жабичево, район "Вольво-центра", на горловском направлении – поселки Зайцево и шахты им. Гагарина, а также окрестности села Петровское на мариупольском направлении. При обстрелах применялись ракетные комплексы, минометы калибрами 82 и 120 мм, гранатометы, стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберное».

В «ДНР» также заявляют, что «украинские силовики сегодня утром обстреляли из минометов калибром 82 мм поселок Жабичево и район аэропорта на окраине Донецка».

В «ЛНР» утверждают, что «киевские силовики 2 раза за сутки нарушили "режим тишины". Обстрелам подверглись районы сел Калиновка и Санжаровка. Огонь велся из станковых противотанковых гранатометов (СПГ), ручных противотанковых гранатометов (РПГ) и стрелкового оружия, в том числе крупнокалиберного».