Зеленскому не нужно ехать на 9 мая на парад Путина, – Яценюк

Было бы правильно, если бы президент Украины Владимир Зеленский принял решение о том, что мы отмечаем 8 и 9 мая совместно с нашими европейскими друзьями. Ехать на 9 мая на парад, который организовывает президент России Владимир Путин не нужно. Такое мнение в эфире одного из телеканалов выразил премьер-министр Украины 2014-2016 годов, лидер партии «Народный фронт» Арсений Яценюк.

«Было бы правильно, если бы президент Зеленский принял решение о том, как мы отмечаем 8 и 9 мая совместно с нашими европейскими друзьями. Зеленскому не нужно ехать на 9 мая на парад Путина», – сказал Арсений Яценюк.

Ключевая идеологема Кремля, отметил он, что Россия – страна победительница «РФ этим пытается приватизировать общую победу».

«Украинцы боролись с нацистами. Основной театр военных действий был на территории Украины. По разным оценкам, до 10 млн украинцев погибли во Второй мировой войне», – подчеркнул политик.

«Это и наша победа, Владимир Владимирович, – обратился он к Путину: да, тогда Украина была в составе Советского Союза. И Украина боролась с нацистами, и стала страной-основателем Организации Объединенных Наций».

Путин, подчеркнул Арсений Яценюк – «творец мифов и лжи»: «На этом держится его режим. Этот формат трактовки исторических событий – это как раз часть его методологии, как удерживать власть», – сказал Яценюк, напомнив, что еще десять лет назад Путин говорил, что Россия «и без Украины выиграла бы Вторую мировую войну». После того, добавил Яценюк, он отправил Путину «Большую советскую энциклопедию», где четко описан вклад Украины в победу во Второй мировой.

«Поэтому я думаю, что было бы правильно, если бы президент Зеленский вместе с нашими европейскими коллегами принял решение о том, как мы отмечаем 8 и 9 мая совместно с европейскими друзьями», – сказал он.

«Мы уважаем вклад всех в победу над нацизмом. Только мы требуем к себе уважения также. Это является общим достижением», – подчеркнул политик.