«Цены на все вырастут вдвое, а зарплаты – нет»: В «ДНР» собрались «детенизировать» предпринимателей

«Власти ДНР» нацелились на усиление давления на «нелегальных предпринимателей», чтобы «выводить их из тени». Об этом заявил «министр доходов и сборов ДНР» Евгений Лавренов, передают местные интернет-ресурсы.
Лавренов признал, что в «республике» за прошлый год закрылись многие предприятия малого бизнеса, хотя «власти» считают, что это – показатель их собственной «качественной работы».
«Чиновник» констатировал, что существует давление на местных предпринимателей и даже классифицировал его: давление «законодательное» и «общение» с людьми, в котором, как он признает, еще «присутствует хамство».
Он рассказал, что «власти ДНР» видят сферу торговли, физических лиц-предпринимателей (ФЛП) объектом для отработки, «потому что тут важно убедить людей платить налоги». Лавренов сокрушается, что многие ФЛП везут товар стоимостью до 1000 евро, не «растаможивая», как для собственных нужд, а потом товар попадает на реализацию.
«Как только мы их выведем в легальный оборот, то существенно улучшится наполняемость бюджета, и в то же время появится возможность уменьшить им налоги, так как в абсолютной величине мы дадим рост», – сказал «министр», пообещав, что за этим последует «послабление в ведении бизнеса».
Также Лавренов заявил, что в «ДНР» стараются перевести рынок услуг на «патентную» основу.
В соцсетях заявления «министра» вызвали бурную реакцию местных жителей:
- Нелли: «Закрыла магазин в прошлом году – и ни разу не пожалела! С такими законами и беспределом всех проверяющих служб – пусть сами работают»;
- Павел: «То же самое: закрываюсь!!! Дальше же просто невозможно. Пожарники – уроды! Охрана – тоже уроды!! Для того чтобы выполнить ВСЕ их условия, это просто остаться голым и разутым»;
- Эдуард: «И цены на все вырастут вдвое, а зарплаты нет»;
- Филипп: «У меня знакомый кафе закрыл... Та же история...»;
- Виктор: «Задача этих людей у власти не делать жизнь людей лучше, их задача набить свои карманы, и уехать в направлении Ташкента или Плотницкого... Все они неглупые люди, и прекрасно понимают искусственность республик, а значит "куй железо, пока горячо", а люди пусть и дальше верят в идею...»;
- Артем: «Интересно, дыре на полный п***ц кем-то установлены конкретные сроки или просто пустили на пусть барахтаются у кого на сколько сил и терпения хватит».