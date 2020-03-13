«Цены на все вырастут вдвое, а зарплаты – нет»: В «ДНР» собрались «детенизировать» предпринимателей

«Власти ДНР» нацелились на усиление давления на «нелегальных предпринимателей», чтобы «выводить их из тени». Об этом заявил «министр доходов и сборов ДНР» Евгений Лавренов, передают местные интернет-ресурсы.



Лавренов признал, что в «республике» за прошлый год закрылись многие предприятия малого бизнеса, хотя «власти» считают, что это – показатель их собственной «качественной работы».

«Чиновник» констатировал, что существует давление на местных предпринимателей и даже классифицировал его: давление «законодательное» и «общение» с людьми, в котором, как он признает, еще «присутствует хамство».

Он рассказал, что «власти ДНР» видят сферу торговли, физических лиц-предпринимателей (ФЛП) объектом для отработки, «потому что тут важно убедить людей платить налоги». Лавренов сокрушается, что многие ФЛП везут товар стоимостью до 1000 евро, не «растаможивая», как для собственных нужд, а потом товар попадает на реализацию.



«Как только мы их выведем в легальный оборот, то существенно улучшится наполняемость бюджета, и в то же время появится возможность уменьшить им налоги, так как в абсолютной величине мы дадим рост», – сказал «министр», пообещав, что за этим последует «послабление в ведении бизнеса».

Также Лавренов заявил, что в «ДНР» стараются перевести рынок услуг на «патентную» основу.

В соцсетях заявления «министра» вызвали бурную реакцию местных жителей: