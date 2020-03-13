На Донетчине четверо пожарных спасали кота

В г. Белицкое (Донецкая обл.) сегодня утром, 13 марта, бойцы ГСЧС спасли кота, который застрял на дереве. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области.

В 6:45 спасатели получили сообщение от жительницы одного из домов на ул. Парковой в г. Белицкое о том, что на дереве застрял домашний кот и не может самостоятельно слезть.

«Бойцы 19-го Государственного пожарно-спасательного отряда, прибывшие на место происшествия, с помощью трехколенной лестницы забрались на дерево и спустили животное на землю. Владельцы кота искренне поблагодарили спасателям за то, что они не остались равнодушными к судьбе питомца. От Главного управления привлекались 4 человека личного состава и 1 единица техники», – рассказали в ГСЧС.