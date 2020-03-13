На КПВВ «Майорское» выявили автомобиль с сигаретами в топливном баке (Фото)

На КПВВ «Майорское» во время мероприятий проверки правоохранительными органами из состава Объединенных сил были обнаружены в специально оборудованном тайнике автомобиля, а именно в топливном баке, скрытые сигареты. Об этом сегодня, 13 марта, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Всего из тайника изъяты 784 пачки сигарет без акциза.

Представителями правоохранительных органов составлен протокол по ст. 204-3 Кодекса Украины об Административных правонарушениях. Ориентировочная сумма изъятого контрафактного товара составляет около 25 тыс. грн.