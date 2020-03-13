В «ЛНР» изменили возраст получения водительского удостоверения. Об этом сообщают местные интернет-ресурсы.

«Депутаты» внесли изменения в «закон» о дорожном движении.

Как уверяют в «республике», «закон унифицирует законодательство ЛНР с законодательством Российской Федерации и направлен на устранение кадрового недостатка в сфере оказания услуг пассажирских перевозок». В частности, «законом» устанавливается возраст, по достижению которого предоставляется право на управление транспортными средствами отдельных категорий.

Также в «ЛНР» сообщают, что внесенные изменения «предоставят гражданам право получать удостоверения водителя для отдельных категорий в более раннем возрасте, чем это было предусмотрено ранее».

«Например, право на управление транспортными средствами категории D предоставляется лицам, достигшим 21 года, вместо 25, как было ранее», – сообщают в «республике».