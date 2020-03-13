На Луганщине задержали женщину по подозрению в причастности к «Л-ДНР»

На блокпосту вблизи населенного пункта Городище (Перевальский р-н Луганской обл.) военнослужащие подразделений Нацгвардии в составе оперативно-тактической группировки (ОТУ) «Север» задержали жительницу Луганска по подозрению в участии деятельности незаконных вооруженных формирований (НВФ). Об этом сегодня, 13 марта, сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

Данные 51-летней луганчанки находились в базе ситуационного центра, женщину подозревают в преступлении по ст. 260 Уголовного кодекса Украины (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований).

«Во время проверки документов оказалось, что данное лицо, 1969 года рождения, жительница города Луганска, есть в базе ситуационного центра, подозревается в участии в деятельности незаконных вооруженных формирований и подлежит задержанию», – отмечается в сообщении.

Для дальнейшего выяснения всех обстоятельств по данному факту задержанную передали сотрудникам Национальной полиции.

В МВД уточняют, что всего с начала 2020 года бойцы Национальной гвардии в ОТУ «Север» осуществили 18 задержаний за уголовные и административные правонарушения, в том числе 11 задержаний граждан, причастных к деятельности НВФ.