«Л-ДНР» за столом переговоров: Опубликовано решение ТКГ о Консультативном совете (Документ)

В Минске подписаны договоренности о создании Консультативного совета, которым фиксируется субъектность неподконтрольных украинским властям районов Донецкой и Луганской областей, а Россия получает статус гаранта-наблюдателя наравне с Германией, Францией и ОБСЕ. Об этом сообщает «ZN.UA» со ссылкой на решение Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе (ТКГ) от 11 марта, переданное источником в переговорной группе.

В протоколе, в частности, отмечается, что Решение ТКГ об учреждении Консультативного совета будет подписано 25 марта 2020 года после консультаций с представителями ОБСЕ, Франции и Германии.

«Основной задачей Совета является осуществление диалога, консультаций и выработка предложений по проектам политических и правовых решений по урегулированию конфликта в соответствии с Комплексами мер, в том числе относительно проведения выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины (ОРДЛО)», – отмечается в решении ТКГ.

Фото: «ZN.UA»

Согласно тексту документа, «критерии и порядок назначения членов Совета определяются Украиной, отдельными районами Донецкой и Луганской областей Украины, Российской Федерацией, Федеративной Республикой Германия, Французской Республикой и ОБСЕ самостоятельно».

«В состав Совета входят с правом решающего голоса 10 представителей от Украины, 10 представителей от отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, а также по одному представителю с правом совещательного голоса от ОБСЕ, Российской Федерации, Федеративной Республики Германия, Французской Республики», – говорится в документе.

Кроме того, Украина, ОРДЛО, Российская Федерация, Федеративная Республика Германия, Французская Республика и ОБСЕ не позднее чем за 3 рабочих дня до дня первого заседания Совета должны будут уведомить Специального представителя Действующего председателя ОБСЕ в Украине и в ТКГ о своих участниках заседания Совета.

Обозреватель Татьяна Силина так прокомментировала решение ТКГ: «Первое, что бросается в глаза в проекте данного документа, это то, что в т.н. Консультативном совете за стол переговоров или, пардон, "консультаций", на равных правах и в равном статусе усаживают представителей официальной Украины и самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР". Это то, от чего Киев категорически отказывался все 6 лет. И это та ошибка, совершенная в свое время Кишиневом в урегулировании приднестровского конфликта, которую эксперты настоятельно призывали Киев не повторять».

По ее словам, Россия, являющаяся агрессором, с помощью данного формата получает подтверждение своей мантры «настамнет» и усаживается за стол переговоров в качестве «посредника», а не участника конфликта.