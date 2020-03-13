О ярких жемчужинах природно-заповедного фонда: На Донетчине представлен научно-популярный фильм (Видео)

На Донетчине представили 2-й научно-популярный фильм о природе Донбасса. Фильм на своей странице в Facebook опубликовал председатель Научного совета Всеукраинской экологической лиги в Донецкой области Алексей Бурковский.

«Созданный Всеукраинской экологической лигой и телекомпанией "Орбита" при поддержке Донецкой облгосадминистрации 2-й отечественный полнометражный научно-популярный фильм на естественную тематику "Донбасс заповедный – семена жизни" предоставляется всем желающим бесплатно в полноценном качестве», – написал Алексей Бурковский.

«В отличие от нашего первого фильма "Торские степи: жизнь, смерть... воскресение?", 2-й фильм в некотором роде более позитивный и яркий. С его помощью зрители из других регионов "откроют для себя Донетчину". Слоган этого фильма можно выразить следующей фразой: "Такую Донетчину вы еще не видели!"», – добавил он.

По словам Бурковского, фильм рассказывает о самых ярких жемчужинах природно-заповедного фонда Донецкой области. Фильм создатели предлагают в 2-х версиях: полнометражной и сокращенной.