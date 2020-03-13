COVID-19: В «ЛНР» заявили, что поместили на карантин 14 человек

В «ЛНР» медики поместили на карантин и под динамическое наблюдение 14 человек – из-за подозрения на заболевание коронавирусом COVID-19. Об этом сегодня, 13 марта, заявил главный врач «республиканской» Луганской СЭС Дмитрий Докашенко, передают местные интернет-ресурсы.

«На сегодняшний день у нас 14 человек находятся под динамическим наблюдением. Они не изолированы, но находятся на карантине по месту жительства, в своих квартирах, и им запрещено выходить все время карантина», – сказал он.

«В лечебных заведениях у нас таких больных нет», – добавил Докашенко.

Напомним, в «ДНР» заявили, что на КПП не будут измерять температуру всем пересекающим линию соприкосновения. В «ЛНР» 12 марта заявили, что на КПП в районе Станицы Луганской введут обязательный термометрический контроль.

Также сообщалось, что в «ДНР» 9 марта госпитализировали женщину, прибывшую из Китая – с подозрением на коронавирус.