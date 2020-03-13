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Грозит до 8 лет тюрьмы: На Донетчине будут судить участника НВФ

13.03.20 11:59
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

На Донетчине под процессуальным руководством Дружковского отдела Краматорской местной прокуратуры завершено досудебное расследование в уголовном производстве по ч. 2 ст. 260 (участие в не предусмотренным законом военизированных или вооруженных формированиях) УК Украины относительно жителя Дружковки, который в 2014 году сотрудничал с незаконными вооруженными формированиями (НВФ) «ДНР». Об этом сегодня, 13 марта, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

«Досудебным расследованием установлено, что в период временной оккупации города боевиками, мужчина по собственной инициативе вошел в состав одного из военных подразделений "ДНР" и выполнял указания командования по осуществлению пропускного режима на блокпосту. В частности в обязанности злоумышленника входили незаконное регулирования дорожного движения и тщательная проверка документов и багажа лиц, пересекавших блокпост», – рассказали в пресс-службе.

Обвинительный акт направлен в суд. Стороннику НВФ грозит от 3 до 8 лет за решеткой с конфискацией имущества или без таковой.

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