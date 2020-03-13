Заседание СНБО: Стало известно, о чем будет идти речь

Президент Украины Владимир Зеленский созвал заседание Совета национальной безопасности и обороны, на котором будет обсужден план мероприятий по противодействию распространению коронавируса. Об этом сегодня, 13 марта, сообщает пресс-служба главы государства.

«Мы обсудим вопрос закрытия границ и авиасообщение с рядом стран. Обсудят обеспечение необходимыми средствами больниц и аптек – речь и о масках, и о экспресс-тестах», – сказал президент на выездном внеочередном заседании Кабинета Министров Украины.

Владимир Зеленский возмутился тем, что в аптеках цена некоторых тестов на определение коронавируса превышает 10 тыс. грн.

«Поэтому у нас будет отдельный разговор и с производителями, и с поставщиками касаемо спекулятивных цен», – отметил президент.

Министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что сегодня в Международном аэропорту «Борисполь» арестовали груз с 1,5 т медицинских масок, которые планировалось вывезти в Объединенные Арабские Эмираты и Италию вопреки решению правительства о запрете экспорта этих средств защиты.

«Сейчас маски конфискованы, есть уголовное производство», – сказал Арсен Аваков.

Президент подчеркнул недопустимость подобных случаев.

«Если люди не понимают, надо делать жесткие, серьезные выводы на уровне всех наших правоохранительных структур», – отметил глава государства.