Через КПВВ на Донбассе будут пропускать только жителей подконтрольных правительству территорий, – Аваков

На период действия карантина через контрольные пункты въезда/выезда (КПВВ) на Донбассе будут пропускать только граждан, имеющих регистрацию и проживающих на подконтрольной территории Украины. Такой порядок пропуска правительство решило рекомендовать для утверждения Совету национальной безопасности и обороны (СНБО) на выездном заседании Кабинета министров Украины сегодня, 13 марта, передает корреспондент «Донецких новостей».

Объясняя такое решение, министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что есть информация о случаях коронавируса на неподконтрольной территории, поэтому нужно усилить контроль за въезжающими через КПВВ.

«Сейчас мы имеем предварительную информацию о 12-ти случаях коронавируса в Горловке, поэтому мы должны сделать контроль. То есть если гражданин Украины проживает в Горловке, на неподконтрольной территории, имеет там место регистрации, он не может быть пропущен на подконтрольную территорию Украины, пока действует карантин», – подчеркнул министр.

Кроме того, на всех пунктах пропуска через госграницу будет полностью ограничен въезд в Украину для иностранцев. На Донбассе исключение сделают для представителей международных миссий (Красного Креста, ОБСЕ, ООН), чтобы они имели возможность пересекать линию разграничения.

Напомним, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в Украине в ближайшее время планируют закрыть 70% пунктов пропуска через границу, окончательный список еще не утвержден.