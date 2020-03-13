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«Шахтер» объявил о переносе матча с «Вольфсбургом» в Харькове

13.03.20 13:26
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Из-за ситуации с коронавирусом ответная игра 1/8 финала Лиги Европы «Шахтер» – «Вольфсбург», как и остальные поединки клубных соревнований УЕФА на следующей неделе, отложена. Об этом сегодня, 13 марта, сообщает пресс-служба ФК «Шахтер».

Отмечается, что клуб получил соответствующее письмо от УЕФА. Игра должна была состояться в ближайший четверг, 19 марта. Решение о дате проведения матча будет вынесено позже.

Также УЕФА сообщает о том, что представители 55 ассоциаций приглашены на встречу 17 марта для того, чтобы обсудить реакцию европейского футбола на вспышку COVID-19.

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