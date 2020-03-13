Украина показала в ОБСЕ, как обстреляли с дрона санитарный автомобиль ВСУ на Донбассе (Фото)

Представители Украины продемонстрировали в ОБСЕ фотодоказательства целенаправленной атаки медицинского автомобиля Вооруженных сил Украины на Донбассе с беспилотного летательного аппарата (БПЛА), передает «Укринформ».

«9 марта российские оккупационные войска атаковали вблизи Талаковки военно-медицинский автомобиль Вооруженных Сил Украины, на котором была четко видна маркировка эмблемы Красного креста. Эта атака была проведена с использованием коммерческого квадрокоптера (переделанного для боевых действий), который сбросил 2 заряда ВОГ (ВО-25 или ВОГ-17) на крышу автомобиля», – заявил заместитель Постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене Игорь Лоссовский во время заседания директивного органа ОБСЕ.

Украинский дипломат обратил внимание присутствующих на то, что этот БПЛА был запущен в то время, когда в этом районе осуществлял полет беспилотник Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. При этом оба БПЛА по типу были квадрокоптерами.

«Становится очевидным, что российские оккупационные войска были в курсе точного времени и места работы беспилотного летательного аппарата СММ и использовали эту информацию для прикрытия своей атаки на позиции Вооруженных Сил Украины», – подчеркнул Лоссовский.

«Такие действия ярко свидетельствуют о наглом игнорировании российскими оккупационными силами норм международного гуманитарного права», – добавил он.

Делегациям стран-участниц ОБСЕ были продемонстрированы фотографии повреждений военно-медицинского автомобиля ВСУ, причиненных в ходе атаки с дрона.