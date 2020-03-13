Ситуация будет ухудшаться: В Славянске и районе уже активизировались клещи

Город-курорт Славянск и Славянский район (Донецкая обл.) являются эндемической территорией, т. е. той, где отмечается массовое распространение клещей. Из-за аномальной погоды эти паукообразные довольно рано активизировались. Обращения по укусам клещей фиксировались даже в январе.

Как рассказала «Донецким новостям» заведующая отделением эпидемиологического надзора и профилактики инфекционных заболеваний Славянского районного филиала Галина Шишова, в прошлом году показатели города и района превышали средние показатели Донецкой области. Так, в 2019 году заболеваемость иксодовым клещевым боррелиозом (ИКБ, болезнь Лайма) по городу Славянску была выше среднеобластного показателя в 2,9 раза, в районе – в 1,7 раза. Обращения в лечебные учреждения по поводу укусов клещей также выше среднеобластного показателя: по городу – на 143%, по району – на 103%.

В текущем году по поводу укусов клещей в больницы уже обратилось 13 человек. «Также зарегистрированы 6 случаев болезни Лайма, из них уже 4 случая подтверждено лабораторно. То есть предельный вес подтвержденных лабораторно у нас очень высокий», – констатировала Шишова.

«У нас высокая плотность заселенности клещами природных биотопов. И они мигрируют из дикой природы в город, формируются антропургические очаги. Погодные условия в этом году способствовали, что все клещи фактически не перезимовали. Теплая зима и потому начались ранние укусы. Есть все основания говорить о том, что у нас ситуация будет только ухудшаться», – прогнозирует специалист.

Для изучения инфицирования клещей, их направляют в Мариуполь. «В прошлом году выявлены клещи, которые инфицированы и клещевым энцефалитом, и иксодовым клещевым боррелиозом. Часть клещей мы можем взять на мониторинговое обследование. Люди оплачивают фактически только доставку в Мариуполь, а само обследование проводится бесплатно. Таких обследований мы можем сделать порядка 50-60, остальные пойдут платно. Мы сразу предлагаем, если люди хотят – оплачивают», – говорит Шишова.

Она напомнила, что если человека укусил клещ, то нужно обращаться к хирургу, чтобы полностью его извлечь: «Потому что бывает, что люди отрывают часть клеща, а оставшаяся часть начинает загнивать. Нужно полностью его удалять и это лучше делать, конечно, у хирурга. И нужно проходить обязательно курс антибиотиков для профилактики, который назначает семейный врач».

Через 2-3 недели с момента укуса нужно сдать кровь на наличие антител иксодового клещевого боррелиоза (болезни Лайма) и клещевого энцефалита. Если антитела в крови появились, то врач назначит более серьезное лечение и диспанцеризацию. Лечение может растянуться на месяц, потому что болезнь Лайма имеет длительное течение. «Если вовремя она не пролечена, возникают рецидивы, причем вовлекаются фактически все органы системы. И кожно-суставная, и сердечно-сосудистая, и неврологическая системы, вплоть до инвалидизации. То есть человек лечит одно, а фактически его нужно лечить антибиотиками от болезни Лайма. У нас уже есть случаи подтверждения болезнь Лайма», – пояснила Галина Шишова.

Эпидемиолог акцентировла, что анализ крови на антитела является платным, поэтому некоторые люди этим пренебрегают. «В государственных лабораториях такое обследование не проводится и поэтому многие, к сожалению, от него отказываются. Если уже у человека имеется болезнь Лайма, то он состоит на диспансерном учете. В течение диспансеризации также нужно проходить лабораторные исследования. Опять-таки платные. И человеку кажется, что он себя чувствует хорошо, и не идет на дополнительные исследования. А это чревато», – сказала она.

Случаи первых нападений клещей на домашних животных в Славянске фиксировались уже в январе. Об этом «Донецким новостям» рассказала врач ветеринарной службы Светлана Кузьмичева. «В этом году были случаи обращения к нам в клинику и в январе, когда была оттепель. Были случаи и в феврале, он был достаточно теплым. Хотя по календарному времени клещу быть не положено. Но у людей, проживающих ближе к хвойному лесу, часто собаки "цепляли" клеща», – отметила ветеринар.

«Факт клеща установить достаточно сложно, только посредством мазка крови. Повлияет укус на собачку зависит от ее иммунитета. Поэтому нужно контролировать ее поведение. Если что-то малейшее не понравилось в поведении (походка, не активный, не встречает, глазки плачущие) – сразу меряйте температуру. Если температура повышенная (т. е. выше +39 градусов) – срочно на мазок крови. Если температура +39,1 – ее можно считать субфебрильной. Если за + 39,2 – это наш случай, уже идет какой-то воспалительный процесс, нужно разбираться кто виноват – клещ или иной процесс», – пояснила Светлана Кузьмичева.

Причем, если в случае с человеком – исследуют клеща, то в случае с домашними животными – исследуют само животное. «Если у человека сдается и кровь на наличие инфекции, и самого клеща, то у животных исследуется только кровь той же собаки. Есть очень дорогостоящие тесты – порядка 800 грн, но мы живем в такое время и в таком регионе, что никто не оплатит такой тест», – говорит врач-ветеринар.

Для борьбы с клещами нужно уже сейчас, в марте, проводить спецобработку мест отдыха людей. «Обрабатывать нужно сейчас, потому что уже "край горит", пока они сейчас начали "просыпаться", именно первые генерации. Когда они массово начнут расползаться, будет проблема. Также хорошо было бы сделать обработки от комаров по нашим лиманам и парке курорта, где массово ходят люди. Если хотя бы первую генерацию "задушить" в марте, уже столько комаров не будет. К примеру, в Бердянске так обрабатывают перед курортным сезоном и массово комаров там нет, хотя и плавни», – подытожила заведующая отделением эпидемиологического надзора Галина Шишова.

Согласно данным Славянского горсовета, на акарицидную обработку (борьба с клещам при помощи химических препаратов) территории запланировано 200 тыс. грн. Однако профилактические меры запланированы на апрель-май.