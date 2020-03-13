В неподконтрольной Горловке выявлено 12 случаев коронавируса, – Аваков

В неподконтрольной украинскому правительству Горловке (Донецкая обл.) выявлено 12 случаев заболевания коронавирусом. Об этом сегодня, 13 марта, на выездном заседании Кабинета министров Украины сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков, передает корреспондент «Донецких новостей».

«Сейчас мы имеем предварительную информацию о 12-ти случаях коронавируса в Горловке, поэтому мы должны сделать контроль», – сказал Аваков.

Он отметил, что в связи с распространением коронавируса на неподконтрольной территории в ближайшее время будут введены жесткие ограничения на пропуск граждан через контрольные пункты въезда/выезда (КПВВ) на Донбассе.

Напомним, 13 марта Кабинет министров Украины принял решение, что на период действия карантина через контрольные пункты въезда/выезда (КПВВ) на Донбассе будут пропускать только граждан, имеющих регистрацию и проживающих на подконтрольной территории Украины.