Необходима «формула Зеленского», которая отвечает национальным интересам, – Яценюк

«Нет четкости со стороны украинского государства, главы государства и правительства, как мы собираемся вернуть территорию Донецка, Луганска и Крыма назад в Украину, как мы собираемся восстановить территориальную целостность украинского государства. Президент должен представить "формулу Зеленского", которая соответствует украинским национальным интересам», – подчеркнул премьер-министр Украины 2014-2016 годов, лидер партии «Народный фронт» Арсений Яценюк на одном из украинских телеканалов. Об этом пишет «Сегодня».

Отвечая на вопрос о презентации в Киеве так называемой «платформы примирения и единства», Арсений Яценюк отметил: «Кого с кем мирить? Украинцев с украинцами? Так мы не ссорились. Украинцев с путинской Россией? Мы не помиримся с ними, потому что они на нас напали, а не мы на них».

Арсений Яценюк подчеркнул, что видит в этой ситуации сходство с российским подходом: «Россия сначала отправляет в Сирию армию, а затем отправляет концерты, театры, симфонические оркестры. Как только РФ хочет "присыпать" свою военную агрессию в любой части мира, в том числе и в Украине, они начинают всегда говорить: "нам нужен гуманитарный диалог».

Российская информационная рамка, подчеркнул он, может заключаться в следующем: «Украинцы же начали примирение, это означает, что они по факту признали внутренний конфликт в Украине. Это означает, что украинцы поссорились между собой, а не Россия захватила территорию Украины».

«Поэтому я здесь вижу российский след. Это их комбинация», – добавил лидер «Народного фронта».

Еще одна причина таких проблем, подчеркнул Арсений Яценюк, заключается в отсутствии «четкости со стороны украинского государства, главы государства и правительства – как мы собираемся вернуть территорию Донецка, Луганска и Крыма назад в Украину, как мы собираемся восстановить территориальную целостность украинского государства».

«Есть разные формулы: Штайнмайера, еще кого-то. Главное – президент должен представить формулу Зеленского, которая соответствует украинским национальным интересам. И тогда разного рода платформы не будут появляться».

«Президент Украины должен понять: Путин ему не друг и никогда не будет другом. Для Путина Украины не существует, украинцев не существует. А если не существует Украины и украинцев, то не существует и украинского президента», – отметил Арсений Яценюк.

По его словам, президент Зеленский и его администрация должны понять, что Путин – враг: «И ошибка то ли президента, то ли администрации может привести к потере украинского государства».

«Именно на это работает путинская Россия. В том числе и разные платформы примирения. Все это – инструменты гибридной борьбы внутри Украины против Украины, которые сделаны российскими руками», – подчеркнул Арсений Яценюк.