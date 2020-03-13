RU
Все новости

ЕС продлил санкции за нарушение территориальной целостности Украины

13.03.20 14:38
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Европейский Союз официально продлил на 6 месяцев действие санкций, связанных с нарушением территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины, передает «Радио Свобода».

«Визовые запреты и замораживание активов относительно 175 русских и сепаратистов + 44 субъектов хозяйствования за нарушение территориальной целостности Украины теперь официально продлены на 6 месяцев», – сообщил в Твиттере корреспондент в Брюсселе Рикард Юзвяк.

Отметим, Европейский Союз 19 декабря 2019 года официально объявил о продлении санкций против России на следующие полгода. Перед тем, 13 декабря, главы государств и правительств стран Евросоюза продлили действие экономических санкций против Российской Федерации тоже на полгода.

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк