ЕС продлил санкции за нарушение территориальной целостности Украины

Европейский Союз официально продлил на 6 месяцев действие санкций, связанных с нарушением территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины, передает «Радио Свобода».

«Визовые запреты и замораживание активов относительно 175 русских и сепаратистов + 44 субъектов хозяйствования за нарушение территориальной целостности Украины теперь официально продлены на 6 месяцев», – сообщил в Твиттере корреспондент в Брюсселе Рикард Юзвяк.

Отметим, Европейский Союз 19 декабря 2019 года официально объявил о продлении санкций против России на следующие полгода. Перед тем, 13 декабря, главы государств и правительств стран Евросоюза продлили действие экономических санкций против Российской Федерации тоже на полгода.