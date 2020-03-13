Насосная Южнодонбасской водопровода под обстрелом: Есть повреждения

Сегодня, 13 марта, около 12:00 под обстрел попала насосная станция первого подъема Южнодонбасского водопровода. Об этом сообщает КП «Компания "Вода Донбасса"».

«16 сотрудников находились в бомбоубежище. В результате обстрела в здании насосной станции был разрушен оконный проем и поврежден светозащитный тент», – говорится в сообщении.

В компании напомнили, что из этой насосной станции вода подается на четыре фильтровальные станции: