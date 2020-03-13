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Насосная Южнодонбасской водопровода под обстрелом: Есть повреждения

13.03.20 16:37

Сегодня, 13 марта, около 12:00 под обстрел попала насосная станция первого подъема Южнодонбасского водопровода. Об этом сообщает КП «Компания "Вода Донбасса"».

«16 сотрудников находились в бомбоубежище. В результате обстрела в здании насосной станции был разрушен оконный проем и поврежден светозащитный тент», – говорится в сообщении.

В компании напомнили, что из этой насосной станции вода подается на четыре фильтровальные станции:

  • Карловскую (водоснабжение населенных пунктов – города Белозерское, Белицкое, Горняк, Доброполье, Мирноград, Новогродовка, Покровск, Селидово, Украинск; поселка городского типа Александровка, Водянское, Вишневое, Желательно, Кураховка, Новодонецкое, Святогоровка, Острый, Цукурино; села: Александропиль, Анновка, Балаган, Беззаботовка, Григорьевка, Звездное, Водяное, Орловка, Ласточкино, Луч, Нововодяное, Светлое, Иверское, Николаевка, Мироновка, Петровка, Лысовка)
  • Великоанадольскую (водоснабжение населенных пунктов – города Волноваха, Докучаевск, Угледар, поселок городского типа Новотроицкое, села: Владимировка, Октябрьское, Ольгинские, Благодатное, Ближнее, Ясное)
  • Старокрымскую № 1, № 2 (Мариуполь, Сартана, Старый Крым).

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