Насосная Южнодонбасской водопровода под обстрелом: Есть повреждения

Сегодня, 13 марта, около 12:00 под обстрел попала насосная станция первого подъема Южнодонбасского водопровода. Об этом сообщает КП «Компания "Вода Донбасса"».
«16 сотрудников находились в бомбоубежище. В результате обстрела в здании насосной станции был разрушен оконный проем и поврежден светозащитный тент», – говорится в сообщении.
В компании напомнили, что из этой насосной станции вода подается на четыре фильтровальные станции:
- Карловскую (водоснабжение населенных пунктов – города Белозерское, Белицкое, Горняк, Доброполье, Мирноград, Новогродовка, Покровск, Селидово, Украинск; поселка городского типа Александровка, Водянское, Вишневое, Желательно, Кураховка, Новодонецкое, Святогоровка, Острый, Цукурино; села: Александропиль, Анновка, Балаган, Беззаботовка, Григорьевка, Звездное, Водяное, Орловка, Ласточкино, Луч, Нововодяное, Светлое, Иверское, Николаевка, Мироновка, Петровка, Лысовка)
- Великоанадольскую (водоснабжение населенных пунктов – города Волноваха, Докучаевск, Угледар, поселок городского типа Новотроицкое, села: Владимировка, Октябрьское, Ольгинские, Благодатное, Ближнее, Ясное)
- Старокрымскую № 1, № 2 (Мариуполь, Сартана, Старый Крым).