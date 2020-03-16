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«ПАЗы», «ЛАЗы» и билборды в плачевном состоянии: В соцсети показали Горловку (Фото)

16.03.20 14:38
Скриншот видео YouTube
Скриншот видео YouTube

Житель неподконтрольной украинским властям Горловки (Донецкая обл.) Олег показал, как сегодня выглядит центр города.

Он проехал на легковом авто от площади Победы по пр. Победы, после техномаркета «Планета» горловчанин повернул на ул. Изотова.

Далее он проехал Центральный рынок и свернул на ул. Ленина. По Ленина мужчина проследовал по направлению к ЦУМу, далее снова повернул на рынок – по ул. Первомайской, и вернулся на пр. Победы.

По дороге мужчине встретились несколько автобусов. В Горловке по-прежнему на маршрутах – «ПАЗы» и «ЛАЗы». Также в плачевном состоянии находятся билборды, даже в центре города.

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