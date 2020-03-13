Психотропы и наличные: В КПВВ «Станица Луганская» собака обнаружила нарушения (Фото)

Пограничники и представители фискальной службы прекратили два нарушения правил перемещения товаров через КПВВ «Станица Луганская». Об этом сегодня, 13 марта, сообщает Оперативно-военное управление Восточного регионального управления ГПСУ.

В первом случае мужчина пытался перенести на контролируемую территорию Украины в личных вещах средства в размере более 180 тысяч гривен. Во втором случае служебная собака Фокс, специально обученная на выявление психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров, «обнаружил» у жительницы оккупированного Луганска 160 таблеток «Фенибут» психотропного действия. Женщина пыталась переместить лекарственные средства на временно неподконтрольную украинскому правительству территорию без разрешительных на то документов.

Деньги установленным порядком изъяты представителями ГФС, на мужчину составлен протокол об административном правонарушении.

А женщине, которая пыталась переместить таблетки психотропного действия, придется разъяснять их происхождение уже представителям Национальной полиции.