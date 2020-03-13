Коронавирус: НБУ рекомендует перейти на безналичные расчеты и дезинфицировать карты

Национальный банк Украины (НБУ) предложил гражданам страны, в том числе Донбасса, использовать ряд мер для предотвращения распространения коронавирусной инфекции через денежные купюры. Эти рекомендации позволят обезопасить себя во время операций с наличными. Об этом сегодня, 13 марта, сообщает пресс-служба НБУ.

Так, в НБУ рекомендуют гражданам во время использования наличных применять следующие меры:

тщательно мыть руки после применения банкнот и монет, особенно перед едой;

после контакта с банкнотами и монетами не касаться лица (глаз, носа, рта);

использовать безналичные расчеты, бесконтактные и мобильные платежи, расчеты с помощью Apple Pay, Google Pay, смартфонов и разумных часов, чипированных платежных карт;

периодически дезинфицировать платежные карточки, мобильные устройства, шариковые и чернильные ручки, с помощью которых могут проставляться подписи в квитанциях, платежных документах.

Кроме того, в НБУ пояснили, что на период карантина можно:

заказывать и оплачивать продукты и товары онлайн;

не посещать банковские отделения и выбрать дистанционное обслуживание;

осуществлять коммунальные платежи с помощью онлайн-сервисов банков или платежных операторов;

в транспорте пользоваться безналичной оплатой с помощью платежной или транспортной карты.

Также, по информации Нацбанка, для уменьшения рисков распространения коронавирусной инфекции наличные, которые НБУ будет получать от банков, сначала будут сохраняться в отдельном хранилище в течение не менее 14 дней. Этот срок значительно превышает период выживания коронавируса на поверхностях предметов (согласно имеющимся данным, этот срок составляет от нескольких часов до нескольких суток).

Только после этого периода хранения банкноты будут проходить обработку с помощью специализированных высокоскоростных машин. Купюры, пригодные для возвращения в оборот, будут упаковывать в пачки и термоусадочную пленку. На этом этапе пачки банкнот в термоусадочной печи подвергаются температурному шоку (160 градусов по Цельсию), что также будет способствовать борьбе с вирусом.

Ранее сообщалось, что гривневая наличность, которая поступает в центральное хранилище НБУ, будет храниться там две недели из-за опасности заражения сотрудников коронавирусом.

Напомним, Кабинет министров Украины утвердил меры, которые необходимо принять из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции в Украине и для недопущения распространения COVID-19.